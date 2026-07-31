Siwan News श्रद्धांजलि में हेना शहाब सहित गणमान्य हुए शामिल
Siwan News हसनपुरा नगर पंचायत के चेयरमैन बेबी गुप्ता के ससुर दीनानाथ गुप्ता की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में राजद नेत्री हिना शहाब समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और दीनानाथ गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। नगर पंचायत हसनपुरा के चेयरमैन बेबी गुप्ता के ससुर एवं चेयरमैन प्रतिनिधि महेश गुप्ता के 65 वर्षीय पिता स्वर्गीय दीनानाथ गुप्ता की स्मृति में बुधवार की देर शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने भाग लेकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके व्यक्तित्व व समाज के प्रति योगदान को याद किया। कार्यक्रम में राजद नेत्री हिना शहाब ने स्वर्गीय दीनानाथ गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार राज, प्रमुख प्रतिनिधि नोमान अहमद, उप चेयरमैन प्रतिनिधि तबरेज आलम उर्फ सोनू, वार्ड पार्षद नदीम अहमद, अभिमन्यु गुप्ता, प्रतिनिधि राजा खान, प्रकाश गुप्ता, रविंद्र कुशवाहा, वीरू राम, साहिल, दुर्गा प्रसाद, राशिद अली, सुरेश महतो, आरिफ अली, अफजल कुरैशी, सलमान उर्फ सल्लू खान, शारिक इमाम, कुणाल शर्मा, प्रमोद जायसवाल, कृष्ण शेखर जायसवाल, संजय गुप्ता, बलिराम शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।