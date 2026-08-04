Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News छठी पुण्यतिथि पर याद किए जाएंगे समाजवादी नेता मुन्ना वर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News महाराजगंज जिले के भिट्ठी पंचायत में समाजवादी नेता मुन्ना वर्मा की छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके सामाजिक और शैक्षणिक योगदान की याद में श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। कई शिक्षण संस्थानों के सहयोग से यह कार्यक्रम होगा जिसमें छात्र-छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

Siwan News छठी पुण्यतिथि पर याद किए जाएंगे समाजवादी नेता मुन्ना वर्मा

Siwan News महाराजगंज/गोरेयाकोठी, एक प्रतिनिधि। समाजवादी नेता एवं भिट्ठी पंचायत के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र कुमार वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा की छठी पुण्यतिथि पर बुधवार को भिट्ठी में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। समारोह का आयोजन तपी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामाशीष वर्मा बालिका उच्च विद्यालय, केशव ज्ञान वाटिका, राजकिशोर मध्य विद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इस दौरान छात्र-छात्राओं के बीच पुरस्कारों का भी वितरण किया जाएगा। तपी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि स्वर्गीय मुन्ना वर्मा भिट्ठी पंचायत के मुखिया रहने के साथ-साथ क्षेत्र के कई शिक्षण संस्थानों के दाता सदस्य भी थे।

शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान तथा सामाजिक कार्यों को आज भी याद किया जाता है। उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।