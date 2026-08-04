Siwan News छठी पुण्यतिथि पर याद किए जाएंगे समाजवादी नेता मुन्ना वर्मा
Siwan News महाराजगंज जिले के भिट्ठी पंचायत में समाजवादी नेता मुन्ना वर्मा की छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके सामाजिक और शैक्षणिक योगदान की याद में श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। कई शिक्षण संस्थानों के सहयोग से यह कार्यक्रम होगा जिसमें छात्र-छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
Siwan News महाराजगंज/गोरेयाकोठी, एक प्रतिनिधि। समाजवादी नेता एवं भिट्ठी पंचायत के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र कुमार वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा की छठी पुण्यतिथि पर बुधवार को भिट्ठी में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। समारोह का आयोजन तपी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामाशीष वर्मा बालिका उच्च विद्यालय, केशव ज्ञान वाटिका, राजकिशोर मध्य विद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इस दौरान छात्र-छात्राओं के बीच पुरस्कारों का भी वितरण किया जाएगा। तपी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि स्वर्गीय मुन्ना वर्मा भिट्ठी पंचायत के मुखिया रहने के साथ-साथ क्षेत्र के कई शिक्षण संस्थानों के दाता सदस्य भी थे।
शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान तथा सामाजिक कार्यों को आज भी याद किया जाता है। उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है।
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