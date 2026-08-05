Siwan News पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
Siwan News भगवानपुर हाट में मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने आम, जामुन और अनार के पौधे लगाए। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता पर बल दिया और लोगों से पौधों की देखभाल करने की अपील की।
Siwan News भगवानपुर हाट। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को थाना परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने फालदार वृक्ष आम, जामुन व अनार के पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की मांग है। लोगों से अपने आसपास खाली स्थानों पर पौधे लगाने तथा उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। मौके पर सुनील कुमार सिंह, चौकीदार रवि कुमार व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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