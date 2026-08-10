Siwan News पृथ्वी दिवस पर शिक्षकों ने लगाया स्कूल परिसर में पौधा
Siwan News पृथ्वी दिवस के मौके पर बड़हरिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरहरपुर में शिक्षकों ने वृक्षारोपण किया। शिक्षक नीतीश कुमार राय ने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं और हम सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए।
Siwan News बड़हरिया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरहरपुर में रविवार को शिक्षकों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक नीतीश कुमार राय ने कहा कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है।पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं।यदि समय रहते इस पर कार्य नहीं किए गए तो परिणाम और भी बुरे होने लगेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बढ़ते कल कारखानों,वाहनों के कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है।जनसंख्या की स्थिति दिन प्रतिदिन विस्फोटक होते जा रही है।ऐसी
स्थिति में पेड़ पौधे ही इस पृथ्वी और प्राणियों की रक्षा कर सकते हैं। इस मुहिम में हम सभी मिलकर भागीदार बनना होगा। लोगों में जागरूकता लाकर, पेड़ पौधों को लगाकर इस पृथ्वी को स्वस्थ बनाने में हम सभी को भागीदार बनने की जरूरत है।
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