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Siwan News विद्यालयों में पौधरोपण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News पचरुखी के विभिन्न विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पौधरोपण अभियान चलाया गया। शिक्षकों और छात्रों ने परिसर में फलदार और छायादार पौधे लगाए और पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने बताया कि हरियाली बढ़ाने में छात्रों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

Siwan News विद्यालयों में पौधरोपण अभियान

Siwan News पचरुखी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में पौधरोपण अभियान चलाया गया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने परिसर में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। इस दौरान पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया। शिक्षकों ने कहा कि हरियाली बढ़ाने में छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

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