Siwan News नौ घंटे से अधिक विलंब से पहुंची ट्रेन, यात्री परेशान

Siwan News सीवान जंक्शन पर समस्तीपुर से श्रीगंगानगर जाने वाली ट्रेन संख्या 04732 लगभग नौ घंटे की देरी से पहुंची। इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को। ट्रेन का निर्धारित आगमन सुबह 5:55 बजे था, लेकिन यह दोपहर 2:22 बजे आई।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। स्थानीय रेलखंड पर संचालित समस्तीपुर से श्रीगंगानगर को जाने वाली ट्रेन नंबर 04732 अपने नीयत समय से करीब नौ घंटे की देरी से मंगलवार को जंक्शन पर पहुंची। ट्रेन के देरी से पहुंचने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

यात्री परेशान जंक्शन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर इंतजार में बैठे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा के साथ-साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि रेलवे के समयानुसार ट्रेन का सीवान जंक्शन पर आगमन सुबह 5:55 बजे निर्धारित था, लेकिन यह دوपहर 2:22 बजे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के विलंब होने से सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को हुई। कई यात्री सुबह से ही स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। लंबे इंतजार के कारण इन्हें खाने-पीने व अन्य सुविधाओं के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ी।

अन्य विकल्प इस ट्रेन के इंतजार में प्लेटफर्म पर बैठे कई यात्रियों ने बताया कि ट्रेन की लगातार बढ़ती देरी से इनकी आगे की यात्रा व कार्य प्रभावित होगा। कई यात्रियों ने रूट की दूसरी ट्रेनों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचे। ट्रेन के देर से पहुंचने के कारण प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों की भीड़ बनी रही। यात्री पूछताछ काउंटर पर इस ट्रेन का मौजूदा स्थिति जानने के लिए चक्कर लगाते रहे। वहीं, पूछताछ काउंटर से भी समय-समय पर ट्रेनों की जानकारी दी जाती रही। वहीं, दूसरी तरफ गनीमत रहा कि रूट पर संचालित अधिकतर ट्रेनें अपने नीयत समय से गंतव्य तक पहुंचने के लिए आती-जाती रहीं।