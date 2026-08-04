Siwan News एकमा में सड़क हादसे में दरौंदा के युवक की मौत, बड़ा भाई जख्मी

Siwan News दारौंदा इलाके के पाण्डेयपुर गांव में एकमा में सड़क हादसे में अमलेश प्रसाद की मौत हो गई है, जबकि उनके बड़े भाई गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों भाइयों को टक्कर मारी। हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। प्रशासन से प्रभावी यातायात व्यवस्था की मांग की गई है।

Siwan News दारौंदा, एक संवाददाता। एकमा में रविवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में दारौंदा थाना क्षेत्र के पाण्डेयपुर गांव के एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया है, जबकि घायल का इलाज चल रहा है।

हादसे का विवरण जानकारी के अनुसार, पाण्डेयपुर निवासी बैजनाथ प्रसाद के पुत्र अमलेश प्रसाद करीब सात बजे अपने बड़े भाई के साथ घरेलू सामान की खरीदारी के लिए एकमा बाजार गए थे। बाजार से लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमलेश प्रसाद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके बड़े भाई गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

स्थानीय प्रतिक्रिया हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एकमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना जैसे ही पाण्डेयपुर गांव पहुंची, मृतक के घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अमलेश प्रसाद अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार के सामने अचानक आए इस दुख ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। गांव के लोग देर रात तक मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाते रहे।

सड़क सुरक्षा के मुद्दे स्थानीय लोगों ने बताया कि एकमा बाजार और आसपास के मार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से दुर्घटना वाले स्थान पर प्रभावी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। यदि वाहन की पहचान हो जाती है तो उसके चालक के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घायल युवक की स्थिति पर भी चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। एक पल में परिवार का सहारा छीन जाने से पाण्डेयपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है।