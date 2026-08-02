Siwan News एकमा में सड़क हादसे में युवक की मौत, बड़ा भाई गंभीर घायल, परिवार में मचा कोहराम

Siwan News एकमा में हुए सड़क हादसे में दारौंदा थाना क्षेत्र के पाण्डेयपुर गांव के युवक अमलेश प्रसाद की मृत्यु हो गई, जबकि उसके बड़े भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, और स्थानीय लोग प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

एकमा में सड़क हादसे में युवक की मौत, बड़ा भाई गंभीर घायल, परिवार में मचा कोहराम

Siwan News अखिलेश्वर सिंह , दारौंदा (सीवान)। एकमा में शनिवार की शाम हुए सड़क हादसे में दारौंदा थाना क्षेत्र के पाण्डेयपुर गांव के एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया है, जबकि घायल का इलाज चल रहा है।

घटना का विवरण जानकारी के अनुसार पाण्डेयपुर निवासी बैजनाथ प्रसाद के पुत्र अमलेश प्रसाद शनिवार की शाम करीब सात बजे अपने बड़े भाई के साथ घरेलू सामान की खरीदारी के लिए एकमा बाजार गए थे। बाजार से लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमलेश प्रसाद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके बड़े भाई गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलते ही एकमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना जैसे ही पाण्डेयपुर गांव पहुंची, मृतक के घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अमलेश प्रसाद अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार के सामने अचानक आए इस दुख ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। गांव के लोग देर रात तक मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाते रहे।

स्थानीय मांगें स्थानीय लोगों ने बताया कि एकमा बाजार और आसपास के मार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से दुर्घटना वाले स्थान पर प्रभावी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। यदि वाहन की पहचान हो जाती है तो उसके चालक के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घायल युवक की स्थिति पर भी चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। एक पल में परिवार का सहारा छिन जाने से पाण्डेयपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है。