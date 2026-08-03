Siwan News बेटी से मिलने जा रही दरौली के महिला की बाइक से गिरकर मौत, परिवार में मचा कोहराम

Siwan News कौशलेन्द्र, दरौली (सीवान) में रविवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में बाइक गिरने से ललिता देवी की मौत हो गई। वह अपने बेटे के साथ बेटी के घर जा रही थीं। हादसे के बाद परिजनों में भारी शोक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Siwan News कौशलेन्द्र , दरौली (सीवान)। सीवान जिले के असांव थाना क्षेत्र के शनिचरा गांव के समीप रविवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में बाइक से गिरकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले में यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतका की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के करमहा गांव निवासी मोतीलाल राम की 45 वर्षीय पत्नी ललिता देवी के रूप में हुई है।

घटना का विवरण परिजनों के अनुसार, ललिता देवी रविवार की शाम अपने बेटे के साथ बाइक से बेटी के घर जा रही थीं। बताया गया कि बेटी के परिवार में किसी विवाद की सूचना मिलने पर वह हालचाल जानने के लिए घर से निकली थीं। इसी दौरान तियर-आंदर मुख्य मार्ग पर शनिचरा गांव के समीप यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बाइक जैसे ही शनिचरा गांव के पास पहुंची, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे पीछे बैठी ललिता देवी सड़क पर गिर पड़ीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए उन्हें उठाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही आसांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ललिता देवी की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव की महिलाओं और रिश्तेदारों की भीड़ मृतका के घर पर जुटी रही। पूरे करमहा गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि ललिता देवी मिलनसार और व्यवहार कुशल महिला थीं। उनके निधन की खबर सुनते ही आसपास के गांवों से भी लोग शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे।

सड़क दुर्घटना की गंभीरता पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत होता है। बाइक का संतुलन बिगड़ने से महिला सड़क पर गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मामले में यूडी (अस्वाभाविक मृत्यु) केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने एक बार फिर दोपहिया वाहनों पर यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। स्थानीय लोगों ने भी सड़क पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके।