Siwan News दाहा नदी से 24 घंटे में निकाला गया शव

Siwan News बड़हरिया के लकड़ी दरगाह थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय सूरज का शव एसडीआरएफ की टीम ने 24 घंटे बाद दाहा नदी से बरामद किया। सूरज कलश यात्रा के दौरान नदी में डूब गया था। शव के मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। परिजनों को मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया गया है।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह के 19 वर्षी सूरज का शव एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे के बाद आखिरकार दाहा नदी से बरामद कर ली। एसडीआरएफ की टीम शाम सात बजे तक पानी में शव को ढूढती रही। वहीं मंगलवार की सुबह सात बजे से एसडीआरएफ की टीम ने फिर से सूरज के शव को दाहा नदी में खोजना शुरू किया। डूबने वाली जगह से लगभग 50 मीटर पश्चिम युवक का शव मिला। युवक ब्लू रंग की जींस व सफेद रंग का चेकदार शर्ट पहना हुआ था। बहरहाल, गांव के श्रीभगवान प्रसाद का इकलौता पुत्र व एनसीसी छात्र सूरज कलश यात्रा के दौरान नदी में डूब गया था।

ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी इधर, जैसे ही लकड़ी दरगाह के ग्रामीणों को शव की बरामद की सूचना मिली, ग्रामीणों के भीड़ दाहा नदी घाट पर उमड़ पड़ी। शव को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। सूचना पाकर स्थानीय थाने के पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। इधर, सोमवार को सावन के प्रथम सोमारी के दिन लकड़ी दरगाह से कलश यात्रा निकली गई थी। कलश यात्रा के दौरान बंदरजीमी दहा नदी के छठ घाट पर जल भरने के दौरान सूरज नदी में नहाने के क्रम में पानी की अधिक गहराई में चला गया था। इसके बाद वह लापता हो गया।

परिजनों का दुख पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गई। परिजनों के चित्कार से सबकी आंखे नम हो जा रही थी। मां सोनी देवी, पिता श्रीभगवान प्रसाद का रो-रोकर बुरा हाल है। मुखिया संजय प्रसाद, श्रीराम साह, सरपंच संतोष चौहान, नीरज कुमार सहित अन्य ने परिजनों को ढाढ़स बंधाया। परिजनों ने बताया कि सूरज पटना में एनसीसी का छात्र था। जुलाई में छुट्टी मिलने पर वह लकड़ी दरगाह अपने घर आया था। 11 जुलाई को अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ।

मुआवजे की प्रक्रिया सीओ मनीष कुमार ने बताया कि शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। कर्मचारी नासिर अहमद को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है जैसे ही कर्मचारी का रिपोर्ट आयेगा, मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।