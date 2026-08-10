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Siwan News जीरादई के पत्रकार को पितृ शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के पत्रकार विरेन्द्र तिवारी के पिता, 80 वर्षीय गोपाल तिवारी का शनिवार की रात निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। अंतिम संस्कार रविवार को दरौली में किया गया। उनके निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है, जहां सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने संवेदना व्यक्त की।

Siwan News जीरादई के पत्रकार को पितृ शोक

Siwan News सीवान। हिन्दुस्तान अखबार से जुड़े जीरादेई के पत्रकार विरेन्द्र तिवारी के पिता का निधन शनिवार की देर रात साढ़े 11 बजे हो गया। उनके निधन की खबर लगते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गंधू छापर निवासी 80 वर्षीय गोपाल तिवारी किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। अंतिम संस्कार दरौली के सरयू नदी के तट पर रविवार को किया गया। मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र विरेन्द्र तिवारी ने दी। स्व. गोपाल तिवारी अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्र-पुत्रियां समेत नाती-पोते-पोतियां से भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर मीडिया कर्मी समेत सामाजिक, राजनीतिक व स्थानीय लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है।

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