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Siwan News एसडीआरएफ की टीम इकलौता सूरज का दहा नदी में 24 घंटे में ढूंढ निकला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News एसडीआरएफ की टीम ने 19 वर्षीय सूरज कुमार का शव दहा नदी से लगभग 24 घंटे बाद बरामद किया। सूरज कलश यात्रा के दौरान नहाते समय डूब गया था। उसकी मौत ने लकड़ी दरगाह गांव में मातम छा दिया, जहां उसकी मां और पिता का हाल बेहाल है। शव का पोस्टमार्टम कराके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।

Siwan News एसडीआरएफ की टीम इकलौता सूरज का दहा नदी में 24 घंटे में ढूंढ निकला शव

Siwan News एसडीआरएफ की टीम इकलौता सूरज का दहा नदी में 24 घंटे में ढूंढ निकला शव पुलिस शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए कलश यात्रा के दौरान एक दिन पहले घाट पर नहाने के क्रम में डूबा गया था सूरज लकड़ी दरगाह गांव में पसरा सन्नाटा फोटो_

दहा नदी में हादसा

बड़हरिया। थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह के श्रीभगवान प्रसाद का इकलौता पुत्र सह एनसीसी छात्र सूरज कुमार 19 वर्ष का बदरजिमी दहा नदी कलश यात्रा के दौरान डूबने के लगभग 24 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव पानी से खोज निकाला। सूरज मां बाप का इकलौता पुत्र था। जैसे ही लकड़ी दरगाह के ग्रामीणों को शव की बरामद की सूचना मिली ग्रामीणों के भीड़ दहा नदी घाट पर उमड़ पड़ी। शव को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। इधर सूचना पाकर स्थानीय थाने के पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। बतादे को सोमवार को सावन के प्रथम सोमारी पर लकड़ी दरगाह से कलश यात्रा निकली गई थी। जिसमें कलश यात्रा के दौरान बंदरजीमी दहा नदी के छठ घाट पर जल भरने के दौरान वह नदी में नहाने के क्रम में पानी के अधिक गहराई में चला गया था। जिसके बाद वह लापता हो गया। एसडीआरएफ की टीम शाम चार में सात बजे शाम तक पानी में शव को ढूढती रही। वही मंगलवार की सुबह सात बजे से एसडीआरएफ की टीम ने पानी में खोजना शुरू की। डूबने वाली जगह से लगभग 50 मीटर पश्चिम युवक का शव को ढूंढ निकली। युवक ब्लू रंग का जींस और सफेद रंग का चेकदार शर्ट पहना हुआ था।

सूरज का परिवार

जुलाई में पटना से आया था घर बतादे की सूरज कुमार पटना में एनसीसी का छात्र था। काफी मेघावी था। जुलाई में छुट्टी मिलने पर वह लकड़ी दरगाह अपने घर आया था। 11 जुलाई को सूरज अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था। पिता श्रीभगवान प्रसाद और पत्नी सोनी देवी गुजरात में रहते है। जो छुट्टी के बाद वह फिर अपने माता पिता से मिलने गुजरात जाता और वहाँ से पटना चला आता। लेकिन ईश्वर को दूसरा मंजूर था। जो दहा नदी में कलश यात्रा के दौरान जल भरने के क्रम में डूबने से मौत हो गई।

गांव में मातम

लकड़ी दरगाह गांव में पसरी मातमी सन्नाटा जैसे ही सूरज की मौत की सूचना लकड़ी दरगाह गांव में मिली गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। इधर परिजनों ने गुजरात रह रहे मृतक सूरज के माता पिता को दिया। जो घर आ चुके है। परिजनों को रोरो कर बुरा हाल जिसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गई। परिजनों के चीत्कार से सबको आंखे नम हो जारही थी। मां सोनी देवी, पिता श्रीभगवान प्रसाद का रोरो के बुरा हाल है। इकलौता पुत्र के खोनेबके ग़म में माता पिता बार बार बेसुध हो जा रहे थे। इधर मुखिया संजय प्रसाद, श्रीराम साह, सरपंच संतोष चौहान, नीरज कुमार सहित अन्य ने परिजनों को ढाढस बढ़ाई और दुख के घड़ी में साथ रहने को कही। इस संबंध में सीओ मनीष कुमार ने बताया कि शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। कर्मचारी नासिर अहमद को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है जैसे ही कर्मचारी का रिपोर्ट आयेगा, मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

सूरज कुमार का शव कब और कहां से बरामद किया गया?
सूरज कुमार का शव 24 घंटे बाद दहा नदी से बरामद किया गया।
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