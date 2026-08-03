Siwan News पोखरे में डूबने से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Siwan News बड़हरिया के मथुरापुर में 35 वर्षीय रंजीत कुमार भगत की डूबने से मौत हो गई। वह मानसिक रूप से कमजोर था और अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार पर रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जनप्रतिनिधियों ने परिवार को सांत्वना दी और सरकार से मदद की मांग की।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मथुरापुर स्थित इनर बाबा के स्थान के समीप पोखरे में डूबने से सुंदरपुर गांव निवासी 35 वर्षीय रंजीत कुमार भगत की मौत हो गई। वह स्वर्गीय केशोचंद भगत का पुत्र था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया है कि शनिवार की देर शाम रंजीत कुमार मथुरापुर स्थित इंद्र दास के मठिया के समीप पोखरे की सीढ़ी पर बैठा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा।

घटना की जानकारी आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उसे डूबते देखा और तत्काल बाहर निकालकर परिजनों को सूचना दी। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार की स्थिति एकमात्र कमाऊ सदस्य था रंजीत ग्रामीणों के अनुसार रंजीत मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, लेकिन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परिवार में पत्नी सुगानती देवी, चार वर्षीय पुत्री सोनम, एक छोटा भाई और वृद्ध मां दुर्गावती देवी हैं। मां ने बताया कि पति की मौत के बाद रंजीत ही पूरे परिवार का सहारा था। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

जनप्रतिनिधियों की सहायता घटना की सूचना मिलने पर रविवार को सुंदरपुर पंचायत के बीडीसी सदस्य जयराम कुमार एवं सरपंच चंदा राम मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। रविवार को गांव में रंजीत कुमार भगत का अंतिम संस्कार कर दिया गया।