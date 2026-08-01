Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News छत की रेलिंग गिरने से महिला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता।अब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरूअब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरूअब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

Siwan News छत की रेलिंग गिरने से महिला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव में शुक्रवार को छत की रेलिंग गिरने से 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका रविन्द्र यादव की पत्नी सोनामती देवी थी। घटना के संबंध में बताया गया कि सोनामती देवी अपने घर के आंगन में छत के नीचे अमरूद के पेड़ के पास बैठी थीं। इसी दौरान अचानक छत की रेलिंग भरभराकर उनके शरीर के ऊपर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका अपने पीछे पति रविन्द्र यादव तथा दो पुत्र सुनील कुमार और सतीश कुमार को छोड़ गई है। दोनों पुत्र अविवाहित हैं। रविन्द्र यादव सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद घर पर ही रहकर खेती बारी करते है। वहीं इस से घटना पर लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार को सांत्वना दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Accident Siwan Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।