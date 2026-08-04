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Siwan News शहर में बढ़ी भीड़, जाम से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के मुख्य बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ ने पूरे दिन जाम की स्थिति पैदा की। स्टेशन रोड और अस्पताल मोड़ पर लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। अवैध पार्किंग ने समस्या को बढ़ा दिया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की है।

Siwan News शहर में बढ़ी भीड़, जाम से लोग परेशान

Siwan News सीवान। के मुख्य बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ के कारण पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। स्टेशन रोड, दरबार सिनेमा रोड और अस्पताल मोड़ पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सड़क किनारे अवैध पार्किंग और ठेला लगने से समस्या और गंभीर हो गई। कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण परेशानी बनी रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है ताकि बाजार क्षेत्र में लोगों को राहत मिल सके।

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