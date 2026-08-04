Siwan News शहर में बढ़ी भीड़, जाम से लोग परेशान
Siwan News सीवान के मुख्य बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ ने पूरे दिन जाम की स्थिति पैदा की। स्टेशन रोड और अस्पताल मोड़ पर लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। अवैध पार्किंग ने समस्या को बढ़ा दिया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की है।
Siwan News सीवान। के मुख्य बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ के कारण पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। स्टेशन रोड, दरबार सिनेमा रोड और अस्पताल मोड़ पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सड़क किनारे अवैध पार्किंग और ठेला लगने से समस्या और गंभीर हो गई। कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण परेशानी बनी रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है ताकि बाजार क्षेत्र में लोगों को राहत मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।