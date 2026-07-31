Siwan News बाजार में जाम से लोग परेशान
Siwan News सीवान के मुख्य बाजार में प्रतिदिन लगने वाले जाम से लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियंत्रित वाहन पार्किंग ने यातायात को बाधित कर दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन से जाम की समस्या के समाधान के लिए नियमित अभियान शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
Siwan News सीवान। शहर के मुख्य बाजार में प्रतिदिन लगने वाले जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियंत्रित वाहन पार्किंग के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नियमित अभियान चलाकर जाम की समस्या दूर करने की मांग की है।
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