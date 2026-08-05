Siwan News जाम से राहगीर परेशान
Siwan News सीवान में प्रदर्शन और बढ़ते यातायात के कारण कदम मोड़ पर लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक को सामान्य कराने के लिए पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था की।
Siwan News सीवान। प्रदर्शन और बढ़ते यातायात के कारण कदम मोड़ पर लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात को सामान्य कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की।
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