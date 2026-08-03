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Siwan News जाम से राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान में प्रदर्शन और बढ़ते यातायात के कारण कदम मोड़ पर लंबा जाम लग गया। इस जाम से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात को सामान्य करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की।

Siwan News जाम से राहगीर परेशान

Siwan News सीवान । प्रदर्शन और बढ़ते यातायात के कारण कदम मोड़ पर लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात को सामान्य कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की।

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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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