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Siwan News मारपीट की घटना में दो महिला सहित तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के ग्यासपुर मठिया गांव में आपसी विवाद के चलते मारपीट की घटना में दो महिलाएं और एक 14 वर्षीय लड़का घायल हो गए। घायलों का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में किया गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।

Siwan News मारपीट की घटना में दो महिला सहित तीन लोग घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के ग्यासपुर मठिया गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में दो महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलो में स्थानीय निवासी दीनबंधु साह की पत्नी उषा देवी, कमलेश गोड की पत्नी मंजू देवी व पुत्र 14 वर्षीय अनुराग शामिल है। सभी घायलों का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में कराया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।

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