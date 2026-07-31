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Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी सहित तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के कचनार गांव में आपसी विवाद में पति-पत्नी समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों में रघुनाथ यादव की पत्नी नीता देवी और पुत्र कन्हैया यादव शामिल हैं। कन्हैया का पुत्र रामाशंकर भी घायल हुआ। सभी का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में किया गया है और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है।

Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी सहित तीन लोग घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के कचनार गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में पति-पत्नी सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलों में स्थानीय निवासी रघुनाथ यादव का पुत्नी नीता देवी व पुत्र कन्हैया यादव के अलावा कन्हैया यादव का पुत्र का रा्माशंकर शामिल है। सभी घायलो का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।

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