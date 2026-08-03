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Siwan News बच्चों के विवाद में मारपीट किशोर जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के रामनगर सुवहीं गांव में बच्चों के विवाद के दौरान एक 14 वर्षीय किशोर अंकेश कुमार घायल हो गया। वह राजू मांझी का बेटा है। उसे सिसवन के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

Siwan News बच्चों के विवाद में मारपीट किशोर जख्मी

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के रामनगर सुवहीं गांव में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक किशोर जख्मी हो गया। जख्मी किशोर स्थानीय निवासी राजू मांझी का पुत्र 14 वर्षी अंकेश कुमार है। घायल किशोर का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में कराया गया।

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