Siwan News बच्चों के विवाद में मारपीट किशोर जख्मी
Siwan News सिसवन के रामनगर सुवहीं गांव में बच्चों के विवाद के दौरान एक 14 वर्षीय किशोर अंकेश कुमार घायल हो गया। वह राजू मांझी का बेटा है। उसे सिसवन के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के रामनगर सुवहीं गांव में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक किशोर जख्मी हो गया। जख्मी किशोर स्थानीय निवासी राजू मांझी का पुत्र 14 वर्षी अंकेश कुमार है। घायल किशोर का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।