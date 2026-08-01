Siwan News 18 माह के डीएलएड प्रमाण पत्र पर बने शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू

Siwan News सीवान में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में टीआरई-3 के तहत एनआईओएस से प्राप्त 18 माह के डीएलएड प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी बीईओ को शिक्षकों की पहचान की सूची प्रदान करने के लिए कहा गया है।

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई-3 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से प्राप्त 18 माह के डीएलएड प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय भी तत्पर हो गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश निर्देश के मद्देनजर डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सीवान सदर समेत सभी प्रखंड के बीईओ को पत्र जारी कर निर्देशित कर दिया है। डीईओ ने सभी बीईओ को टीआरई-3 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से प्राप्त 18 माह के डीएलएड प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की अपने-अपने प्रखंड में पहचान कर सूची उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं, संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व नियुक्ति से जुड़े सभी कागजातों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

शिक्षकों में हड़कंप डीईओ के पत्र के बाद संबंधित शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति है। सभी की निगाहें अब जांच रिपोर्ट व विभाग द्वारा की जाने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। बहरहाल, शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, टीआरई -3 नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया था कि एनआईओएस से प्राप्त 18 माह का डीएलएड प्रमाण पत्र विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। इस निर्देश को दरकिनार कर कई अभ्यर्थी आवेदन कर शिक्षक बन बैठे।

जांच प्रक्रिया और कार्रवाई अब जब विभाग विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है, तो संबंधित शिक्षक टेंशन मे आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार, जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में बहाल ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 18 माह के एनआईओएस डीएलएड के आधार पर हुई है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अयोग्य पाए जाने वाले मामलों में नियमानुसार सेवा समाप्ति समेत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。