Siwan News आठ दिनों से लापता सरपंच में गाजीपुर के जंगल में मिला शव

Siwan News बड़हरिया के सरपंच विनोद कुमार कुशवाहा का शव 28 जुलाई को गाजीपुर में पेड़ से लटका मिला। वह 22 जुलाई से लापता थे। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच शुरू की है। सरपंच संघ ने न्यायिक जांच की मांग की है।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के हरदोबारा पंचायत के बाभनवारा गांव के निवासी सरपंच विनोद कुमार कुशवाहा का शव यूपी के गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर हथौड़ा गांव के समीप 28 जुलाई को रेल के पटरी किनारे जंगल के एक पेड़ से लटका मिला। सरपंच विनोद कुमार कुशवाहा 22 जुलाई को शाम से घर से लापता थे। जिसकी खोज परिजनों ने की थी। कहीं पता नहीं लगने पर 28 जुलाई को सरपंच विनोद कुमार कुशवाहा के भतीजा आतिश कुशवाहा ने स्थानीय थाने में गुमशुदा को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदी के प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस छानबीन में लग गई थी।

मृत्यु संदिग्ध अवस्था में इधर सरपंच के संदिग्ध अवस्था में मौत के सूचना पर परिजन हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगा रहे है। सरपंच के भाई सहित परिजनों का कहना है वह हरदोबारा पंचायत के सरपंच थे। जो काफी मिलनसार व्यक्ति थे। पंचायत के समस्या को लेकर जागरूक रहते थे। पंचायत में आम जनता के बीच भी उनके अच्छी पकड़ थी। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया जैसे ही सरपंच विनोद कुशवाहा के मौत की सूचना मिली। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। गांव में तरह तरह की चर्चाएं है इधर सरपंच संघ अध्यक्ष झगरु यादव, सरपंच संघ उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, सरपंच नुरूल होदा, जदयू नेता गुड्डू सिंह, हाजी नूर आलम, मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढाढस बढ़ाया। परिजनों को साथ रहने का भरोसा दिलाया। सरपंच संघ ने विनोद कुशवाहा के मौत का न्यायिक जांच की मांग की है।

जांच विवाद और परिजन इधर उत्तर प्रदेश के खानपुर क्षेत्र के गोपालपुर हथौड़ा में रेलवे ट्रैक के बगल के जंगल में जंगली पेड़ से लटका शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका शव मिलने की सूचना मिली थी। शव को लेने के लिए परिजन यूपी के खानपुर रवाना गए है। परिजन एक साजिश के तहत ले जाकर हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए पेड़ से लटका दिया था। लापता के दिन से ही बंद हो गया था मोबाइल परिजनों की माने तो एक सप्ताह पहले जब सरपंच विनोद कुशवाहा यूपी के लिए निकलने थे तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी साथ गया हुआ था। तो आखिर वह कौन व्यक्ति था।

मोबाइल और जांच की जटिलताएँ लापता के दिन से परिजन सरपंच के मोबाइल पर फोन करते रहे हैं लेकिन मोबाइल बंद पाया गया। इसपर भी सवाल उठने लगा है। अगर सरपंच यूपी में गए तो वह घर पर पहने वाले कपड़ा ही पहने थे और लटका पेड़ में शव के सिर में गमछा लपेटा हुआ था। परिजनों का कहना है मोबाइल और उसके साथ यूपी गया युवक की पहचान हो जाती है तो आसानी से इस मामले का उद्भेदन हो जाएगा। इधर सरपंच संघ ने सरपंच के हुई संदिग्ध अवस्था में मौत की घटना को न्यायिक जांच और निष्पक्ष जांच कर सचाई सामने लाने की मांग की है। नाराजगी जताते हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष झगड़ू यादव और उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव की जांच कर दोषियों के पहचान कर करवाई की मांग की है। मृतक की पत्नी गुड्डी देवी, पुत्र प्रभाष कुमार कुशवाहा माता और भाई का रोरो कर बुरा हाल है।

पुलिस की कार्रवाई थाना अध्यक्ष का कहना है इधर थाना अध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को सरपंच के भतीजा आदित्य के दिए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वही यूपी के पुलिस से संपर्क स्थापित कर इस मामले के बारे में जांच की जा रही है। इस मामले के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही खुलासा हो जाएगा।