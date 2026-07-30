Siwan News महेन्द्रनाथ मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था व निगरानी के लिए होगी सीसीटीवी
Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने महेंद्रनाथ मंदिर और स्नान घाटों की सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन तैयारियों का निरीक्षण किया। एसडीआरएफ टीम और ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती से निपटने के लिए प्राथमिकता दी गई।
Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला 2026 के सफल व सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने महेंद्रनाथ मंदिर परिसर, स्नान घाटों व मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा, सुविधा और यातायात प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया।
यातायात व्यवस्था की समीक्षा
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