Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News मैरवा हरिराम कालेज में शिक्षकों की उपस्थिति का मुद्दा गरमाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News हरिराम कॉलेज में छात्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी है। छात्रों ने प्राचार्य से मिलकर शिकायत की कि कई शिक्षक नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते हैं और अनुपस्थित रहते हुए भी हाजिरी बनाते हैं। प्राचार्य ने स्थिति का समाधान करने का आश्वासन दिया है। छात्र संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

Siwan News मैरवा हरिराम कालेज में शिक्षकों की उपस्थिति का मुद्दा गरमाया

Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। हरिराम कालेज में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर छात्रों में नाराजगी है। कालेज में कुछ शिक्षकों के स्कूल में नहीं आने पर भी हाजिरी बनाए जाने की शिकायत छात्र कर रहे हैं। छात्र कालेज पहुंचकर प्राचार्य से मुलाकात कर इस अनियमितताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। छात्रों का आरोप है कि कई शिक्षक और प्रोफेसर नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते हैं। अनुपस्थित रहने के बावजूद बाद में आकर पूर्व की तारीखों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। इसके कारण कक्षा समय पर संचालित नहीं हो रही हैं।

छात्रों की शिकायतें

छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कई नियमित शिक्षक बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहते हैं। जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मामले पर प्राचार्य डॉ. सत्येंद्र कुमार प्रसाद ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी शिकायतों की सूचना संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अनुपस्थित शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा छात्रों की नियमित कक्षाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी।

छात्र संगठन की तैयारी

कालेज का एक छात्र संगठन पहले भी शिक्षकों की मनमानी और कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुका है। लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला और कार्रवाई नहीं हुई। छात्र संगठन जल्द ही महाविद्यालय परिसर में आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारी में हैं।

सामान्य प्रश्न

छात्रों ने प्राचार्य से किस समस्या पर शिकायत की?
छात्रों ने शिक्षकों की अनुपस्थिति के मुद्दे पर प्राचार्य से शिकायत की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।