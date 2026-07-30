Siwan News मैरवा हरिराम कालेज में शिक्षकों की उपस्थिति का मुद्दा गरमाया
Siwan News हरिराम कॉलेज में छात्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी है। छात्रों ने प्राचार्य से मिलकर शिकायत की कि कई शिक्षक नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते हैं और अनुपस्थित रहते हुए भी हाजिरी बनाते हैं। प्राचार्य ने स्थिति का समाधान करने का आश्वासन दिया है। छात्र संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। हरिराम कालेज में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर छात्रों में नाराजगी है। कालेज में कुछ शिक्षकों के स्कूल में नहीं आने पर भी हाजिरी बनाए जाने की शिकायत छात्र कर रहे हैं। छात्र कालेज पहुंचकर प्राचार्य से मुलाकात कर इस अनियमितताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। छात्रों का आरोप है कि कई शिक्षक और प्रोफेसर नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते हैं। अनुपस्थित रहने के बावजूद बाद में आकर पूर्व की तारीखों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। इसके कारण कक्षा समय पर संचालित नहीं हो रही हैं।
छात्रों की शिकायतें
छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कई नियमित शिक्षक बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहते हैं। जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मामले पर प्राचार्य डॉ. सत्येंद्र कुमार प्रसाद ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी शिकायतों की सूचना संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अनुपस्थित शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा छात्रों की नियमित कक्षाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी।
छात्र संगठन की तैयारी
कालेज का एक छात्र संगठन पहले भी शिक्षकों की मनमानी और कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुका है। लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला और कार्रवाई नहीं हुई। छात्र संगठन जल्द ही महाविद्यालय परिसर में आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारी में हैं।
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