Siwan News छत का प्लास्टर गिरने से स्कूली छात्रा को चोट
Siwan News दरौंदा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस्ती में शुक्रवार को एक छात्रा शालू कुमारी को बरामदे की छत से गिरने वाले प्लास्टर के टुकड़े से मामूली चोट आई। घटना के बाद, स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत उपचार के लिए दरौंदा और सीवान भेजा, जहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को सामान्य बताया।
Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस्ती के बरामदे की छत की प्लास्टर गिरने से एक छात्रा को मामूली चोट आई। घायल छात्र उस्ती निवासी राकेश प्रसाद की पुत्री शालू कुमारी है। हेडमास्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि शालू कुमारी पांचवी वर्ग की छात्रा है। शुक्रवार की शाम करीब 3 बजे वह स्कूल के बरामदे की तरफ जा रही थी, तभी बरामदे की प्लास्टर की टुकड़ी उसके सिर पर गिर गई। हमें जैसे ही इसकी सूचना मिली एहतियात के तौर पर बच्ची को दरौंदा व सीवान उपचार के लिए ले गए। परंतु डॉक्टर ने बच्ची को बिल्कुल स्वस्थ बताया।
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