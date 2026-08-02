Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News छत का प्लास्टर गिरने से स्कूली छात्रा को चोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News दरौंदा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस्ती में शुक्रवार को एक छात्रा शालू कुमारी को बरामदे की छत से गिरने वाले प्लास्टर के टुकड़े से मामूली चोट आई। घटना के बाद, स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत उपचार के लिए दरौंदा और सीवान भेजा, जहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को सामान्य बताया।

Siwan News छत का प्लास्टर गिरने से स्कूली छात्रा को चोट

Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस्ती के बरामदे की छत की प्लास्टर गिरने से एक छात्रा को मामूली चोट आई। घायल छात्र उस्ती निवासी राकेश प्रसाद की पुत्री शालू कुमारी है। हेडमास्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि शालू कुमारी पांचवी वर्ग की छात्रा है। शुक्रवार की शाम करीब 3 बजे वह स्कूल के बरामदे की तरफ जा रही थी, तभी बरामदे की प्लास्टर की टुकड़ी उसके सिर पर गिर गई। हमें जैसे ही इसकी सूचना मिली एहतियात के तौर पर बच्ची को दरौंदा व सीवान उपचार के लिए ले गए। परंतु डॉक्टर ने बच्ची को बिल्कुल स्वस्थ बताया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News School Siwan Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।