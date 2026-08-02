Siwan News सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत,

Siwan News सीवान के सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाएगी, खासकर रात की पाली में, ताकि आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें मरीजों की आवाजाही भी बढ़ेगी।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन व अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करते हुए अस्पताल परिसर में किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की तैनाती सुनिश्चित करें। विशेष रूप से रात की पाली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात या विवाद की स्थिति में चिकित्सकों व कर्मचारियों को त्वरित सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

नई रेफरल व्यवस्था बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि द्वारा 29 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में नई रेफरल व्यवस्था लागू होने के बाद जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अस्पतालों में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों व मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। नई व्यवस्था के तहत बढ़ेगी मरीजों की आवाजाही बढ़ेगी बताया गया है कि नई व्यवस्था के तहत गंभीर मरीजों को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाना है, जबकि अधिकतम उपचार निकटतम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जिला व सदर अस्पताल में 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन और मरीजों की आवाजाही बढ़ेगी। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल में तीनों पालियों सुबह, शाम व रात में सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए।

क्या कहते हैं अस्पताल अधीक्षक सदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस आलोक में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गयी। फिलहाल सदर अस्पताल में 50 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इनकी संख्या जल्द ही 80 तक होगी।