Siwan News संगठन को मजबूत बनाने व कानून-व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर

Siwan News आंदर, एक संवाददाता। ग्रामरक्षा दल सह पुलिस मित्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें संगठन को ज्यादा सक्रिय बनाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने गांवों में शांति और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की सूचना पहुंचाने में ग्रामरक्षा दल की भूमिका की प्रशंसा की।

Siwan News आंदर, एक संवाददाता। प्रखंड के अंसाव पंचायत भवन में शुक्रवार को ग्रामरक्षा दल सह पुलिस मित्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पर्यवेक्षक नीरज कुमार सिंह ने की। इसमें संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने के साथ ही गांवों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में ग्रामरक्षा दल सह पुलिस मित्रों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक की चर्चा बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ग्रामरक्षा दल सह पुलिस मित्र पुलिस और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। इनके सहयोग से गांवों में शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के साथ-साथ असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की समय पर सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई जा सकती है। सभी सदस्यों से अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी बैठक में आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों को कानून की बुनियादी जानकारी, आपदा प्रबंधन, यातायात जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पंचायत स्तर पर संगठन का विस्तार, नए सदस्यों को जोड़ने और नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया गया।

सक्रिय भूमिका वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षित एवं सक्रिय ग्रामरक्षा दल सह पुलिस मित्र अपराध नियंत्रण, सामाजिक जागरूकता और पुलिस-जन सहयोग को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सुजीत कुमार भारती, लालबाबू राम, सुदीश यादव, अर्जुन भगत, राकेश कुमार चौधरी, ब्रजेशमणि त्रिपाठी, ब्रजेश दूबे, मंतोष कुमार, बिजेंद्र कुमार, सोनू कुमार, जैतून निशा, बिंदा देवी, कमलावती देवी, श्याम सुंदर, लोकनाथ चौहान, संजय जायसवाल, मृत्युंजय कुमार, प्रभु पटेल, शिवकुमार सहित सैकड़ों ग्रामरक्षा दल सह पुलिस मित्र उपस्थित थे।