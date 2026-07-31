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Siwan News मोहन बाजार में जर्जर सड़क व अधूरे नाले का एसडीओ ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था में कमी के कारण बरसात में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जर्जर सड़कों और अधूरे नालों के कारण जलजमाव की समस्या बनी रहती है। एसडीओ अनीता सिन्हा ने हालात का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया।

Siwan News मोहन बाजार में जर्जर सड़क व अधूरे नाले का एसडीओ ने किया निरीक्षण

Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। कई वार्डों में नालों का निर्माण होने के बावजूद पानी की निकासी का समुचित रास्ता नहीं है। नतीजतन, सड़कों और मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति बन जाती है। मोहन बाजार स्थित मदरसा के समीप जर्जर सड़क और अधूरे नाले की समस्या इसका उदाहरण है, जहां बरसात के दिनों में लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।

स्थानीय लोगों की शिकायत

स्थानीय लोगों की शिकायत पर गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी अनीता सिन्हा ने नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुट गए और अधिकारियों को सड़क, नाले और जलजमाव की समस्या से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि सड़क लंबे समय से जर्जर है। बारिश होने पर सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे पैदल चलने के साथ ही वाहनों के आवागमन में भी परेशानी होती है। नाले का निर्माण अधूरा रहने के कारण गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजाना आवागमन के साथ ही गंदगी और जल निकासी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

निर्माण कार्य का आश्वासन

निरीक्षण के दौरान एसडीओ अनीता सिन्हा ने लोगों को आश्वस्त किया कि सड़क और नाले के निर्माण का टेंडर पहले ही हो चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा, ताकि लोगों को लंबे समय तक राहत मिल सके। नगर पंचायत की निवर्तमान उपाध्यक्ष गुड़िया देवी ने बताया कि नगर पंचायत के 17 वार्डों में अधिकांश जगहों पर नए और पुराने नालों का निर्माण कराया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इसके बावजूद नगर क्षेत्र में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दौरान कई वार्डों में जलजमाव की समस्या बनी रहती है।

जल निकासी के प्रमुख रास्ते

उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र से पानी की निकासी के लिए फिलहाल तीन प्रमुख रास्ते हैं। पहला रामेश्वर धाम मंदिर की ओर से जाने वाला नाला है। दूसरा जल निकासी मार्ग थाना के समीप है, जो निजी जमीन से होकर गुजरता है। जल निकासी के कारण करीब 10 एकड़ से अधिक निजी भूमि प्रभावित होने की बात सामने आई है, जिससे संबंधित भू-स्वामी भी परेशान हैं। तीसरा रास्ता रेलवे स्टेशन की ओर है, जहां फिलहाल जल निकासी की व्यवस्था कुछ हद तक ठीक है। हालांकि, नगर के बढ़ते क्षेत्र और आबादी को देखते हुए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।

प्रशासनिक स्तर पर ठोस योजना की आवश्यकता

नगर पंचायत क्षेत्र के विस्तार के कारण फिलहाल निर्वाचित बोर्ड कार्यरत नहीं है। ऐसे में जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान और आवश्यक स्थानों पर नए नालों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस योजना बनाने की जरूरत है। खासकर जिन वार्डों में हर वर्ष जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पानी की निकासी के लिए आवश्यक स्थलों पर नाला निर्माण कराया जाना जरूरी है।

स्थायी व्यवस्था हेतु प्रयास

नगर की निवर्तमान उपाध्यक्ष ने कहा कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। स्थायी व्यवस्था होने तक जलजमाव से प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक और अस्थायी उपाय किए जाने की भी जरूरत है। एसडीओ के निरीक्षण और जल्द निर्माण शुरू होने के आश्वासन से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है। लोगों ने कहा कि सड़क और नाले का निर्माण समय पर पूरा होने के साथ नगर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए तो बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से बड़ी राहत मिल सकती है।

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