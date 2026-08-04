Siwan News सोनहुला पैक्स चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सोनहुला पैक्स चुनाव के लिए स्थानीय प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दिया है वीडियो नवनीत नमन से मिली जानकारी के अनुसार सनौला पैक्स चुनाव के लिए सामान्य वर्ग में...

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सोनहुला पैक्स चुनाव के लिए स्थानीय प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दिया है वीडियो नवनीत नमन से मिली जानकारी के अनुसार सनौला पैक्स चुनाव के लिए सामान्य वर्ग में अध्यक्ष पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। जबकि प्रबंधकारणी सदस्य के लिए सामान्य वर्ग में 05 सीट है। जिनमें महिलाओं के लिए 02 सीट है। वही प्रबंधकारणी सदस्य पिछड़ा वर्ग के लिए 02 सीट निर्धारित किया गया है। जिनमें 01 सीट महिलाओं के लिए है। वही प्रबंधकारणी सदस्य अतिपिछड़ा वर्ग के लिए 02 सीट आरक्षित है। जिनमें एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। जबकि प्रबंधकारणी सदस्य अनुसूचित जाति- जनजाति के लिए भी दो सीट आरक्षित है। जिनमें एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

नामांकन की प्रक्रिया बीडीओ नवनीत नमन ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय से नामांकन पत्र 5 अगस्त से 20 अगस्त तक सुबह 11:00 से 3: 00 तक प्राप्त किया जा सकता है। वहीं नामांकन के लिए 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान अभ्यर्थी अपना नामांकन बीडीओ कार्यालय और पंचायती राज कार्यालय में कर सकते हैं। बीडीओ नवनीत नमन ने बताया कि नमवापसी 25 अगस्त को 3:00 बजे तक कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 से 22 अगस्त तक होगी और मतदान 1 सितंबर को होगा। और मतदान की सूरत में मतगणना इसी दिन शाम को प्रखण्ड मुख्यालय में होगा।

चुनाव तैयारियाँ क्या कहते हैं बीडीओ बीडीओ नवनीत नमन ने बताया सोनहुला पैक्स चुनाव को लेकर हमने तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में सभी कोषांगों का गठन कर दिया जाएगा।