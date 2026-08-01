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Siwan News सोशल ऑडिट के दौरान बच्चों से जाना स्कूल का स्थिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया में ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी ने सरकारी विद्यालयों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की समीक्षा के लिए सोशल ऑडिट अभियान चलाया। शिक्षा विभाग के निर्देश पर निरीक्षण के दौरान टीम ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाओं की जांच की और बच्चों को पौष्टिक भोजन के लिए प्रोत्साहित किया।

Siwan News सोशल ऑडिट के दौरान बच्चों से जाना स्कूल का स्थिति

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के निर्देश पर सरकारी विद्यालयों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और संसाधनों के समुचित उपयोग की समीक्षा के लिए सोशल ऑडिट अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सामाजिक अंकेषण कार्यकर्ता श्वेता सिंह की टीम ने प्रखंड के भलूआ स्थित सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार समेत शिक्षिका मालती कुमारी, संगीता देवी, संतोष पंडित, निर्झर कुमार, कोमल चौधरी एवं अन्य शिक्षकों से विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

निरीक्षण का विवरण

टीम ने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता का जायजा लिया और बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया। बच्चों को पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। सामाजिक अंकेषण टीम ने बच्चों से खेलकूद गतिविधियों की भी जानकारी ली। टीम ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और स्वस्थ जीवनशैली के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सोशल ऑडिट का उद्देश्य

सोशल ऑडिट के दौरान मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था एवं अभिलेखों की जांच की गई। इसके अलावा विद्यालय में पेयजल, शौचालय, बिजली, कक्षाओं की स्थिति, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति, नामांकन, बच्चों की नियमित उपस्थिति, ड्रॉपआउट की स्थिति तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को प्राप्त सरकारी अनुदान के उपयोग की भी समीक्षा की गई। शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम), खेलकूद सामग्री एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का भी सामाजिक अंकेषण किया गया।

सामान्य प्रश्न

बड़हरिया में सोशल ऑडिट अभियान का उद्देश्य क्या है?
सोशल ऑडिट अभियान का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और संसाधनों के समुचित उपयोग की समीक्षा करना है।
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