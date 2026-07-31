Siwan News अलग-अलग सांप काटने की घटना में दो अचेत
Siwan News सिसवन के एक गांव में दो लोगों को सांप ने काट लिया, जिससे वे अचेत हो गए। इसमें रामचंद्र पंडित के पुत्र कृष्ण पंडित और अशोक यादव की पत्नी पुष्पा देवी शामिल हैं। दोनों खेतों में गए थे। पुष्पा का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में हुआ, बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए सीवान भेजा गया।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में दो अलग-अलग जगह पर सांप कटी की घटना में दो लोग अचेत हों गए। अचेतो में स्थानीय निवासी रामचंद्र पडित के पुत्र कृष्ण पंडित व अशोक यादव की पत्नी पुष्पा देवी शामिल है। दोनो खेतों की ओर गई थी, तभी सांप ने डंस लिया। पुष्पा को सिसवन रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सीवान भेजा गया।
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