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Siwan News प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से लौटी सुरक्षा की भावना: चैंबर ऑफ कॉमर्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हालिया कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। चैंबर ने जिला प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिससे व्यापारियों में सुरक्षा का विश्वास लौटा। प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के हवाई फायरिंग की घटना के बाद कार्रवाई शुरू की गई। चैंबर ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की।

Siwan News प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से लौटी सुरक्षा की भावना: चैंबर ऑफ कॉमर्स

Siwan News सीवान, एक संवाददाता। सीवान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिले में हाल के दिनों में उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए शांति बहाली के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।

प्रशासन की सक्रियता

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चैंबर ने जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय और पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की सक्रियता से जिले में जल्द सामान्य स्थिति बहाल हो सकी। चैंबर ने कहा कि बंद और प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ एवं पथराव की घटनाओं से व्यापारी वर्ग भयभीत हो गया था। सामान्यतः ऐसी घटनाओं के बाद कई दिनों तक बाजार प्रभावित रहता है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से व्यवसायियों में सुरक्षा का विश्वास लौटा और बाजार जल्द सामान्य हो गया।

पुलिसकर्मी के ख़िलाफ़ कार्रवाई

कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई थी, जिससे लोगों में आक्रोश और भय का माहौल बना। इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई का कोई आदेश नहीं दिया गया था, जबकि पुलिस अधीक्षक ने भी आरोपी जवान के विरुद्ध विभागीय जांच की पुष्टि की।

व्यापारियों और आम नागरिकों का विश्वास

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि प्रशासन ने निष्पक्ष और संवेदनशील रवैया अपनाते हुए दोषी पर कार्रवाई की तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इससे व्यापारियों और आम नागरिकों में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। संगठन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की।

सामान्य प्रश्न

सीवान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किस विषय पर चिंता जताई है?
सीवान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है।
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