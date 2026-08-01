Siwan News महेन्द्रानाथ के मंदिर में जुटी भक्तो की भीड़

Siwan News महेन्द्रानाथ के मंदिर में जुटी भक्तो की भीड़
Siwan News श्रावण मास के पहले दिन महेंद्रनाथ धाम मंदिर में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लगाई। दोपहर तक लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने पूजा की। मंदिर परिसर में ओम नम शिवाय और हर-हर महादेव के नारे गूंजे। श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलेगा।
Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही दुसरे दिन शुक्रवार को महेंद्रनाथ धाम मंदिर में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही यहां भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की लाइन लग गई। मंदिर के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय के मुताबिक दोपहर तक करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर ओम नम शिवाय व हर-हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर के आगे श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। यह मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मेला में विधि व्यवस्था को लेकर के स्थानीय प्रशासन व चैनपुर ओपी पुलिस सजग रही।
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