Siwan News खरेख के अभाव में कई बार शुरुआती वर्षों में सूखने लगते पौधे

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सभी प्रखंड : 38 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर सभी प्रखंड : 38 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर सभी प्रखंड : 38 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जल, जीवन, जमीन के लिए जिले में न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि आमलोगों के द्वारा भी कई बड़ी व महत्वपूर्ण पहल की जाती रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति को हरा-भरा रखना, नदी, तालाब व जल स्त्रोतों को उनके स्वरुप में बनाए रखना है।

पौधरोपण अभियान इस क्रम में पौधरोपण एक बड़ा अभियान है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग व सामाजिक संस्थानों की ओर से पौधे लगाए जाते हैं। साथ ही उन पौधों के बड़े होकर वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। जिले में पिछले दस वर्षों में होने वाले पौधरोपण, पौधों की खरीद, गेबियन की खरीदारी या रख-रखाव के मद में किसी बड़े पैमाने पर संगठित घोटाले या गड़बड़ी का कोई आधिकारिक या प्रामाणिक मामला सामने नहीं आया है। पौधों की खरीद से लेकर शुरुआती वर्षों तक उनके संरक्षण पर निर्धारित नियमों के तहत ही राशि खर्च की जाती है।

स्थानीय समस्याएं हालांकि, स्थानीय स्तर पर देखरेख के अभाव में कई बार शुरुआती वर्षों में पौधों के सूखने जैसी समस्याएं जरूर चर्चा में आती रही हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, जिले में वन विभाग पौधों की आपूर्ति करता है, जबकि वीबी रामजी व जीविका के सहयोग से पौधरोपण व उनकी देखरेख का कार्य किया जाता है। गेबियन, वनपाल नियुक्ति या अन्य मदों में भ्रष्टाचार या किसी बड़े घोटाले को लेकर प्रशासन या जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

मनरेगा की भूमिका बहरहाल, जिले में वन विभाग, पूर्व के मनरेगा व वर्तमान के बीवी रामजी व जीविका के माध्यम से सरकारी व निजी जमीन समेत अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाते हैं। डीआरडीए द्वारा इस वर्ष मनरेगा के बदले स्वरुप बीवी रामजी के तहत साढ़े छह लाख से अधिक पौधे बरसात के मौसम में लगाने शुरू हो गए हैं। यहां कृषि वानिकी व अन्य प्रजाति योजना के तहत पौधों की आपूर्ति वन विभाग द्वारा की जाती है। वहीं, वन विभाग से पौधे खरीद जीविका दीदियां समेत आम जन भी पौधे लगा रहे हैं।

प्रोत्साहन राशि की योजना इन पौधों के तीन साल बाद 50 प्रतिशत या उससे अधिक पौधों के जीवित रहने की स्थिति में 60 रुपये प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि के साथ ही सुरक्षित जमा राशि भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। दूसरी तरफ पूरे जिले में पौधरोपण को बढ़ावा देने वाली स्वयंसेवी संस्था डेनियल क्लब द्वारा बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। इन पौधों में विशेषकर फलदार व छायादार पौधे हैं। क्लब के अध्यक्ष विद्युत सोनी के अनुसार, ऑक्सीजन वाले पौधे लगाने पर सबसे अधिक फोकस है, ताकि लोगों को हरियाली के साथ-साथ ऑक्सीजन भी मिलता रहे।

संभावित गड़बड़ियाँ 90 प्रतिशत पौधों के जीवित होने व शेष के मृतप्राय होने पर किए जाते रिप्लेस जिले में पौधरोपण में वन विभाग, मनरेगा या जीविका के स्तर पर किसी बड़े संगठित घोटाले या व्यापक स्तर पर रिकॉर्ड बनाकर जेल भेजने संबंधी कोई आधिकारिक या प्रामाणिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ऐसे में सीवान के संदर्भ में ऐसा कोई विशेष मामला रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राष्ट्रीय स्व नियोजन कार्यक्रम के निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत पौधारोपण होता है। इसका वेरिफिकेशन एप से होता है। 90 प्रतिशत पौधे यदि जीवित होते है और शेष मृतप्राय तो उन्हें रिप्लेस कराया जाता है, अबतक किसी अन्य स्तर से तो गड़बड़ी की तो कही से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वहीं, डीपीओ मनरेगा संजीव कुमार सिंह ने बताया कि किसी बड़े पैमाने पर मनरेगा से पौधरोपण में कोई गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया है। इधर, डीपीएम जीविका करुणा शंकर ने बनाया जीविका द्वारा मांगे गए पौधे के अनुसार वन विभाग पौधे उपलब्ध कराता है, जिसे जीविका दीदी विभिन्न जगहों पर लगाती है। किसी तरह की राशि की कोई बात नहीं होती। मनरेगा के अनुसार, वन विभाग, जीविका और आवंटित नर्सरी से पौधे लिए जाते है। एक यूनिट के लिए तीन हजार रुपए मिलते है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं, वन विभाग ने भी पौधरोपण में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया।