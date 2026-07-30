Siwan News श्रावण मास आज से : महादेवा, मेंहदार, सोहगरा समेत प्राचीन शिवालयों में जुटेंगे शिव भक्त

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर समेत पूरे जिले में श्रावण मास को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। भगवान शिव का महिना गुरुवार से शुरू हो रहा है। एक माह तक चलने वाले श्रावण मास में शिव भक्त पूरा श्रद्धा भाव से जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी और जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर समेत पूरे जिले में श्रावण मास को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। भगवान शिव का महिना गुरुवार से शुरू हो रहा है, वहीं, श्रावण मास का समापन 20 अगस्त को हो जायेगा। एक माह तक चलने वाले श्रावण मास में शिव भक्त पूरे श्रद्धा भाव व विधि-विधान के साथ शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक करेंगे। श्रावण मास में शहर समेत जिले के प्राचीन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जहां हर पल जय शिव शंभु के जयघोष से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान रहेगा।

श्रावण मास की तैयारी वहीं, श्रावण मास में प्राचीन शिवालय बाबा महेन्द्रनाथ व बाबा हंसनाथ सोहगरा में प्रत्येक सोमवार के साथ ही तेरस, प्रदोष व शुक्रवार को काफी भीड़ रहती है। यहां एक दिन पहले से ही शिव भक्त पहुंचने लगते हैं। इस दौरान न सिर्फ स्थानीय बल्कि यूपी व बंगाल से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। साथ ही पूरे माह श्रावणी मेला भी लगेगा। ऐसे में मेंहदार व सोहगरा में एक माह तक श्रावणी मेला व श्रावण सोमवार को लेकर शांति व्यवस्था व विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने प्रभारी दंडाधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है।

पुलिस तैनाती की व्यवस्था इसी के तहत शहर के महादेवा स्थित प्राचीन शिवालय पंचमुखी शिव मंदिर में नौ स्थानों पर प्रभारी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, पंचामुखी शिव मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार, गर्भगृह के अंदर, गर्भगृह के निकास द्वार, मंदिर परिसर, पंचमुखी शिव मंदिर महादेवा सड़क के मुख्य गेट, सड़क से मंदिर जाने वाली गलियारे में, मंदिर के मुख्य द्वार, पुरुष दीर्घा व महिला दीर्घा में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी शांति व्यवस्था व विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं, पंचमुखी शिव मंदिर क्षेत्र के संपूर्ण विधि-व्यवस्था के प्रभार में पचरुखी बीडीओ विनित कुमार व महादेवा थानाध्यक्ष रहेंगे।

कंट्रोल रूम की स्थापना इधर, बाबा हरेराम मंदिर मैरवा में गर्भ गृह समेत 17 स्थानों पर जबकि असांव थाना क्षेत्र के शिव मंदिर असांव बाजार, हरेराम बाबा मानपुर पतेजी, शिव मंदिर शिवपुर सकरा व शिव मंदिर कशिला, वहीं, जीरादेई के अकोल्ही श्री अनंत नाथ धाम मंदिर व ठेपहां महादेवा टोला शिव मंदिर में पूरे श्रावण मास व श्रावण के प्रत्येक सोमवार को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या मेंहदार में 27 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती जिले के सिसवन प्रखंड के मेंहदार स्थित बाबा महेन्द्रनाथ में श्रावण मास में मेला व जलाभिषेक को लेकर दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर मंदिर के गर्भ गृह के दक्षिण, उत्तरी व पूर्वी बरामदा व उसका संपूर्ण बाहरी क्षेत्र, नियंत्रण कक्ष, मेला सुरक्षित, विश्वकर्मा कुटीर से पंचायत भवन तक, महिला-पुरुष निकास द्वार समेत 27 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों के विधि-व्यवस्था के प्रभार में सिसवन बीडीओ-सीओ रहेंगे। वहीं, विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में एडीएम प्रमोद कुमार होंगे। यहां विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में जिला कल्याण पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता व राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के निदेशक मनीष सिंह की तैनाती रहेगी।

बाबा हंसनाथ मंदिर के सुरक्षा उपाय सोहगरा में विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में एमडी सह डीसीओ जिले के गुठनी प्रखंड के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर पूरे माह श्रद्धालुओं की उपस्थिति से गुलजार रहेगा। बाबा हंसनाथ मंदिर गुठनी क्षेत्रों के संपूर्ण विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी सह डीसीओ सौरभ कुमार व पुलिस अवर निरीक्षक मैरवा रहेंगे। जिला प्रशासन ने मंदिर के गर्भ गृह, गर्भ गृह के बाहरी प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के सीढ़ी के नीचे, मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार, गुठनी चौराहा, तेनुआ मोड़, सोहगरा मंदिर के पीछे सलेमपुर तीनमुहानी व मद्देशिया राइस मिल, मेहरौना मार्ग ट्रांसफॉर्मर के पास तीनमुहानी, सोहगरा मंदिर जाने से पूर्व तीनमुहानी व ब्यूटी पार्लर के समीप समेत 11 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात रहेंगे।