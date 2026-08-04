Siwan News पहली सोमवारी को शिवालय में उमड़ी भीड़
Siwan News हरदिया शिवालय मंदिर सावन महीने में भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। जून में मंदिर से अपने आप जल गिरता है, जो लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ राम जानकी समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। ग्रामीणों का मानना है कि सावन, शिवरात्रि और नवरात्रि में मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं।
Siwan News बड़हरिया। प्रखंड़ मुख्यालय से करबाला बाजार से उतरी और पश्चिमी छोर पर स्थित हरदिया शिवालय मंदिर है जहां सावन महीना में भक्तों की भीड़ का एक अलग नजारा दिखता है। क्षेत्र के एक आकर्षक के केंद्र बनने के साथ साथ इस मंदिर की ख्याति काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। जून के महीने में शिवलिंग पर मंदिर के ऊपर से अपने आप जल टपकता रहता है। जो सबको चकित कर देता है। इसके अलावा इस मंदिर में राम जानकी के अलावा कई देवी देवताओं का मूर्ति भी एक आकर्षक और कीमती पत्थर से बने है। ग्रामीणों का कहना है कि सावन, शिवरात्रि और नवरात्र में जो मन्नत मांगी जाती है वह पूरा भी होता है।
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