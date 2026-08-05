Siwan News बारिश ने खोली बाजार में जलनिकासी व्यवस्था की पोल
Siwan News महाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि।महाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए...
Siwan News महाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि। जामो बाजार में मंगलवार को हुई जोरदार बारिश ने जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद मांझी-बरौली मुख्य पथ पर करीब एक फीट तक पानी जमा हो गया। इससे बाजार की प्रमुख सड़क तालाब जैसी नजर आने लगी। सड़क पर जलजमाव के कारण राहगीर, बाइक सवार व अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे नाला होने के बावजूद बारिश का पानी मुख्य सड़क पर जमा हो रहा है। इससे नाले की सफाई व जलनिकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पानी से भरी सड़क से गुजरने के दौरान कई वाहन चालकों को परेशानी हुई, जबकि पैदल राहगीरों को भी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के दौरान जामो बाजार स्थित एक किराना दुकान के सामने लगा टीन का शेड अचानक टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि, संयोग से घटना के समय शेड के नीचे कोई मौजूद नहीं था। ससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि उस समय वहां ग्राहक या दुकानदार खड़े होते तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।
जलजमाव की समस्या
दुकानदार मैनेजर ने बताया कि मांझी-बरौली मुख्य पथ जामो बाजार का प्रमुख मार्ग है। इस रास्ते से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। लेकिन बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने से आवागमन मुश्किल हो गया है। जलजमाव के कारण बाजार आने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व संबंधित विभाग से नाले की तत्काल सफाई कराने, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने तथा मुख्य सड़क पर जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो बरसात के दिनों में जलजमाव और बढ़ सकता है तथा किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।