Siwan News शहर में हर तरफ गंदगी का अंबार, मोहल्ले से ले सड़क तक फैला कचरा
Siwan News सीवान में नगर परिषद कर्मियों और सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सफाई कार्य पूरी तरह ठप्प पड़ गया है। पर्व-त्योहार के मौसम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैलने लगी है। मोहल्लों में कचरे का उठाव नहीं होने से स्थानीय दुकानदार और खरीदार परेशान हैं।
Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर परिषद कर्मी व नप के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से विभागीय कार्य से लेकर सफाई कार्य तक पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है। आंदोलनरत कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य ठप्प किए जाने के साथ ही नप कार्यालय में विभागीय कार्य को भी बाधित किए जाने से हर स्तर पर लोगों को परेशानी हो रही है।
गंदगी का अंबार
इधर, पर्व-त्योहार के मौसम में पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। शहर के मुख्य मार्ग शांति वट वृक्ष से लेकर सोनार टोली, कसेरा टोली, बड़ी मस्जिद क्षेत्र, थाना रोड में पूरे मार्ग पर गंदगी फैली हुई है। यही स्थिति डीएवी मोड़ से शांति वट वृक्ष तक की है। मुख्य मार्ग गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक, अस्पताल रोड, स्टेशन रोड, कचहरी रोड आदि मुख्य मार्ग में भी अब नगर परिषद के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर खुलकर दिखने लगा है।
स्थानीय समस्याएं
दूसरी तरफ नगर परिषद के 45 वार्डों में झाड़ू नहीं लगने व कचरा नहीं उठने से मोहल्ले तक में गंदगी पसरने लगी है। शहर के श्रद्धानंद बाजार सब्जी मंडी, गुड़ मंडी, दलदरी, तेलहट्टा बाजार में जगह-जगह गंदगी फैलने से सब्जी विक्रेता समेत स्थानीय दुकानदार से लेकर फुटपाथी विक्रेता व खरीदार तक परेशान हैं, क्योंकि गंदगी के कारण सही से बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वहीं, शहीद सराय व गुड़ मंडी के बीच मुख्य मार्ग पर पुलिया के दोनों तरफ गंदगी का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पिछले चार दिनों से कचरे का उठाव नहीं होने से लोग नाक पर रुमाल डाल आगे बढ़ रहे हैं।
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