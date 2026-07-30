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Siwan News सड़क निर्माण में घोर अनियमितता की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बिंदुसार गांव में ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। ठेकेदार और अभियंताओं की मिलीभगत से स्वीकृत स्थान छोड़कर एक किलोमीटर दूर सड़क का निर्माण किया गया। इससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को कठिनाई हो रही है। इसकी शिकायत की गई है।

Siwan News सड़क निर्माण में घोर अनियमितता की शिकायत

Siwan News ​पचरुखी, एक संवाददाता। प्रखंड के बिंदुसार गांव में ग्रामीण कार्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है।

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ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही

बिंदुसार से पूरब टोला में ठेकेदार और विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत से स्वीकृत स्थान को छोड़कर एक किलोमीटर दूर मनमाने ढंग से पक्की सड़क का निर्माण करा दिया गया है। आरोप तो यह है कि जिस स्थान पर दोबारा सड़क बनाई गई, उसे मात्र 6 माह पूर्व नगर परिषद सिवान द्वारा पहले ही बनवाया जा चुका था। विभाग द्वारा योजना का स्थान बदलने के कारण मूल समस्या जस की तस बनी हुई है।

जलभराव की समस्या

परिणामस्वरूप सीवान-बड़हरिया मुख्य मार्ग पर स्थित शिव मंदिर के पास भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को बेहद कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी शिकायत प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह पैक्स अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत और कार्रवाई की मांग

उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा सूचना पट दूसरे स्थान पर लगाया गया और निर्माण कार्य किसी अन्य स्थान पर किया गया। ​जनहित और राहगीरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी ठेकेदार व संबंधित अभियंताओं पर उचित कार्रवाई करने तथा मूल स्वीकृत स्थान पर शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की गई है।

सामान्य प्रश्न

बिंदुसार गांव में किस विभाग की लापरवाही सामने आई है?
बिंदुसार गांव में ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही सामने आई है।
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