Siwan News आपसी जमीन विवाद में मारपीट दो सगे भाई घायल
Siwan News सिसवन के चांदपुर गांव में आपसी जमीन विवाद के चलते दो सगे भाइयों नीतेश और निक्कू पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना स्थानीय स्तर पर हुई और घायल भाइयों का उपचार सिसवन के रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में आपसी जमीन विवाद में हुई मारपीट की घटना में दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में स्थानीय निवासी घनश्याम पांडेय का पुत्र नीतेश कुमार पांडेय व निक्कू पांडेय है। घायल युवको का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में कराया गया।
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