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Siwan News 665 लीटर शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News स्थानीय पुलिस ने बैसाखी हाता गांव में छापेमारी कर 635 लीटर देशी और 30 लीटर विदेशी शराब बरामद की। दो अंतरजिला तस्करों सलमान अली और पवन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करों की योजना का पूरा नेटवर्क जानने के लिए जांच शुरू की।

Siwan News 665 लीटर शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

Siwan News ​पचरुखी, एक संवाददाता। स्थानीय थाने की पुलिस ने सोमवार की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बैसाखी हाता गांव में छापेमारी कर अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर लदी 635 लीटर देशी और 30 लीटर विदेशी शराब जब्त करते हुए दो अंतरजिला शराब तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ​पकड़े गए धंधेबाजों की पहचान नौतन थाना क्षेत्र निवासी सलमान अली और मैरवा थाना क्षेत्र निवासी पवन कुमार यादव के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें: सराय थाने की पुलिस ने 665 लीटर शराब कारोबार के आरोप में दो गिरफ्तार

गुप्त सूचना पर बिछाया गया जाल

​पुलिस से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप स्कॉर्पियो से सराय क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने थानाध्यक्ष विकास कुमार विट्टू के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए बैसाखी हाता गांव की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने खदेड़कर दोनों को दबोच लिया।

वाहन जांच में हुआ खुलासा

​जब पुलिस ने जब्त स्कॉर्पियो गाड़ी की गहन तलाशी ली, तो उसमें से कुल 665 लीटर शराब बरामद हुई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाजों के खिलाफ उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। साथ ही, यह शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे किसे डिलीवर करना था, इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

प्रश्नोत्तरी

पुलिस ने किस गांव में अवैध शराब की खेप बरामद की?
पुलिस ने बैसाखी हाता गांव में अवैध शराब की खेप बरामद की।
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