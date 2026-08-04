Siwan News चेहल्लुम का जुलूस आज : जुलूस समाप्ति तक गुल रहेगी बिजली

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।अलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायलअलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायलअलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायल

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर समेत पूरे जिले में मोहर्रम के चालिसवें दिन मनाए जाने वाले चेहल्लुम के मौके पर पहलाम जुलूस मंगलवार को निकलेगा। शहर के नया किला, पुरानी किला, हाफिजी चौक, कागजी मोहल्ला, एमएम कॉलोनी, दक्खिन टोला, अस्पताल रोड, श्रीनगर समेत विभिन्न मोहल्ले से चेहल्लुम का जुलूस निर्धारित रुट के अनुसार, हाफिजी चौक, शांति वट वृक्ष, सोनार टोली, अग्रवाल टोली के रास्ते नया किला के मैदान में पहुंचेगा, जहां समापन हो जायेगा।

सुरक्षा व्यवस्था बहरहाल, चेहल्लुम के जुलूस के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जुलूस अवधि में बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी सीवान के कार्यपालक अभियंता रौशन कुमार ने बताया कि सदर एसडीओ के निर्देशानुसार, सीवान व महाराजगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में चेहल्लुम के जुलूस को लेकर निर्धारित अवधि में बिजली गुल रहेगी। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त मंगलवार की शाम साढ़े पांच बजे से जुलूस की समाप्ति तक सीवान शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी प्रकार से सीवान अनुमंडल क्षेत्र में स्थानीय बीडीओ व सहायक अभियंता के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए जुलूस व अखाड़ा निकालने के समय बिजली आपूर्ति बाधित रखी जायेगी।

प्रशासन के इंतजाम इधर, जिला प्रशासन ने चेहल्लुम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर पुख्ता व्यवस्था की है। प्रमुख चौक-चौराहे समेत नया किला मैदान में मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस बल तैनात रहेंगे। वहीं, बड़ी मस्जिद व शांति वट वृक्ष के समीप प्रशासनिक कैंप भी बनाया गया है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, ताकि पल-पल की गतिविधियों की जानकारी ली जा सके। सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने बताया कि चेहल्लुम के जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांति समिति के सदस्यों का भी सहयोग लिया गया है। इस क्रम में शांति वट वृक्ष के समीप 12, नया किला मैदान में 16 जबकि ग्यारहवीं मस्जिद चूड़ी मंडी तीन मुहानी व हाफिजी चौक पर शांति समिति के 6-6 सदस्य सहयोग के लिए तैनात रहेंगे। इस बीच, चेहल्लुम के मौके पर मंगलवार को निकलने वाले पहलाम जुलूस से पूर्व चेहल्लुम का गवारा जुलूस सोमवार की रात विभिन्न मोहल्ले से निकला।