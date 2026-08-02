Siwan News बाढ़ से डूबने से बचाव की जानकारी दी गई

Siwan News बड़हरिया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत फोकल शिक्षकों द्वारा सभी विद्यालय के बच्चों को बाढ़ के खतरे और डूबने से बचाव के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। कही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए बॉस, कपड़ा रस्सी के सहारे निकाल सकते है। कभी भी बाढ़ में डूबते हुए व्यक्ति को बचने के लिए सामने से नहीं बचना चाहिए नहीं तो खतरा हो सकता है। मौके पर हेडमास्टर पूनम यादव, जितेंद्र कुमार, हेमा गुप्ता, संतोष यादव, महेश प्रभात, राजाराम मांझी, रामजीवन भरद्वाज, दिलनवाज अहमद, अवनीश कुमार, राजीव श्रीवास्तव, निधि सिंह, साहिना सूजा, मुन्ना कुमार, अमित कुमार सहित अन्य थे।