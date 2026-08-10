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Siwan News जांच में कार्रवाई की अनुशंसा के बाद प्राचार्य ने डीएम को सौंपा स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौंदा के ज्ञान लोक आवासीय विद्यालयों ने आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों का खंडन किया है। विद्यालय प्रबंधन ने जिला प्रशासन को स्पष्टीकरण दिया, जिसमें आरोपों को गलत बताया गया है। प्राचार्य ने अन्य अधिकारियों से उचित न्याय की अपील की है, और अपना पक्ष रखने का अवसर मांगा है।

Siwan News जांच में कार्रवाई की अनुशंसा के बाद प्राचार्य ने डीएम को सौंपा स्पष्टीकरण

Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। प्रखंड के ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय, दरौंदा एवं ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय, सवान-विग्रह में आरटीई एक्ट 2009 के तहत लगाए गए कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने जिला प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखा है।

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विद्यालय प्रबंधन का स्पष्टीकरण

बीडीओ एवं बीईओ की संयुक्त जांच के बाद दोनों विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने के बाद विद्यालय के प्राचार्य की ओर से डीएम समेत संबंधित पदाधिकारियों को लिखित स्पष्टीकरण सौंपा गया है। विद्यालय की ओर से 8 अगस्त को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दोनों विद्यालयों का पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान लगाए गए आरोपों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन ने करीब 17 पृष्ठों में बिंदुवार स्पष्टीकरण तैयार कर कार्यालय में समर्पित किया है। स्पष्टीकरण में विद्यालय प्रबंधन ने आरोपों को गलत तथ्यों पर आधारित बताते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया है।

न्याय की अपील

पत्र में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन को उचित न्याय दिलाने की कृपा की जाए। साथ ही प्रबंधन ने इस मामले में जांच एवं कार्रवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई है।

सामान्य प्रश्न

ज्ञान लोक आवासीय विद्यालयों पर किन आरोपों का संज्ञान लिया गया है?
ज्ञान लोक आवासीय विद्यालयों पर आरटीई एक्ट 2009 के तहत कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
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