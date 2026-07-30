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Siwan News बाबा महेन्द्रानाथ मंदिर में दो शिफ्ट में तैनात होंगे 54 मजिस्ट्रेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन में सावन की शुरुआत के साथ मेहंदार में श्रावणी मेले की तैयारी जोरों पर है। महेंद्रनाथ मंदिर की सफाई व रंगरोगन का कार्य अंतिम चरण में है। 54 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। भक्तों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

Siwan News बाबा महेन्द्रानाथ मंदिर में दो शिफ्ट में तैनात होंगे 54 मजिस्ट्रेट

Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। पावन सावन की शुरुआत के साथ ही मेहंदार में लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारी परवान पर है। ऐतिहासिक महेंद्रनाथ मंदिर की साफ-सफाई एवं रंगरोगन का कार्य अंतिम चरण में है। पूरे सावन यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। सोमवार को उमड़ने वाली भीड़ से निपटने के लिए 27जगहो पर दो शिफ्ट में 54 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। कहा जाता है कि करीब 800 वर्ष पहले नेपाल नरेश महेंद्र को यहां के गड्ढे के पानी के स्पर्श से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। तब राजा ने शिवलिंग स्थापित कर मंदिर बनवाया एवं 551 बीघे में सरोवर खोदवाया। यहां स्थापित शिवलिंग देवघर में स्थापित बैजनाथ धाम के शिवलिंग जैसा ही है। यही कारण है कि सारण प्रमंडल के शिवभक्त बैजनाथ धाम की कांवर यात्रा के पूर्व महेंद्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना नहीं भूलते।

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मंदिर परिसर में स्थापित हैं कई मूर्तियां

मंदिर परिसर में भगवान आशुतोष के साथ ही माता पार्वती,श्रीराम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान, काली जी, बटुक भैरव की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर से पूरब दिशा में विश्वकर्मा मंदिर स्थापित है। मंदिर के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय ने बताया कि जो शिव भक्त सच्चे मन से यहां पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।

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भक्तों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम

सावन की पहली सोमवारी तीन अगस्त को है। मेहंदार में उमड़ने वाले शिवभक्तों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बीडीओ पंकज कुमार सीओ उदयन सिंह ने मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया व मंदिर प्रबंधन को प्रकाश व्यवस्था तथा सीसी कैमरे को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर बैरिकेटिंग की गई है। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वरीय पदाधिकारी पुलिस के जवान तथा महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी कब है?
सावन की पहली सोमवारी तीन अगस्त को है।
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