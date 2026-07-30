Siwan News बाबा महेन्द्रानाथ मंदिर में दो शिफ्ट में तैनात होंगे 54 मजिस्ट्रेट

Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। पावन सावन की शुरुआत के साथ ही मेहंदार में लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारी परवान पर है। ऐतिहासिक महेंद्रनाथ मंदिर की साफ-सफाई एवं रंगरोगन का कार्य अंतिम चरण में है। पूरे सावन यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। सोमवार को उमड़ने वाली भीड़ से निपटने के लिए 27जगहो पर दो शिफ्ट में 54 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। कहा जाता है कि करीब 800 वर्ष पहले नेपाल नरेश महेंद्र को यहां के गड्ढे के पानी के स्पर्श से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। तब राजा ने शिवलिंग स्थापित कर मंदिर बनवाया एवं 551 बीघे में सरोवर खोदवाया। यहां स्थापित शिवलिंग देवघर में स्थापित बैजनाथ धाम के शिवलिंग जैसा ही है। यही कारण है कि सारण प्रमंडल के शिवभक्त बैजनाथ धाम की कांवर यात्रा के पूर्व महेंद्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना नहीं भूलते।