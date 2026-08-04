Siwan News सिसवन में जर्जर हो रहे सरययू नदी तटबंध की हुई मरम्मत

Siwan News सिसवन में हर साल सरयू नदी के तटबंध की मरम्मत होती है। इस वर्ष भी जल संसाधन विभाग ने गड्ढों को भरने और जंगल व खरपतवार साफ करने का कार्य शुरू किया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है, जिससे उन्हें आवागमन में राहत मिलेगी। स्थायी सुदृढ़ीकरण की मांग भी की जा रही है।

Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के सिसवन गांव स्थित सरयू नदी के बाढ़ की पानी को रोकने के लिए मौजूद तटबंध की हर साल मरम्मत की जाती है। जर्जर सरयू नदी तटबंध की मरम्मत का कार्य इस साल भी हो रहा है। रविवार व सोमवार को जिला जल संसाधन विभाग द्वारा इसकी मरम्मत शुरू किया गया। ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद विभाग की पहल से तटबंध पर बने गड्ढों को भरने का कार्य किया गया। तथा बांध के दोनो तरह उगे जंगल व खर पतवार को साफ किया गया। इसकी शिकायत स्थानीय अजय कुमार सिंह ने किया था।

तटबंध मरम्मत कार्य बताया कि सिसवन काली मंदिर से घर्मनाथ मल्लाह के घर तक तटबंध पर कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए थे। इससे आवागमन में हर कोई को परेशानी हो रही थी। बरसात के इस मौसम में तटबंध की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण चिंतित थे। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता जितेन्द्र कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य शुरू करा दिया। फिलहाल तटबंध पर बने गड्ढों का अस्थायी भराव कराया जा रहा है व जंगल साफ कराया गया है। जिससे लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। हालांकि तटबंध को स्थायी रूप से सुदृढ़ करने और उस पर सुचारु सड़क निर्माण को लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीणों ने विभाग की त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए तटबंध के स्थायी सुदृढ़ीकरण की मांग दोहराई, ताकि बाढ़ और कटाव के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो。