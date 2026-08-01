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Siwan News मैरवा में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाईकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News मैरवा नगर पंचायत के सफाईकर्मी दो दिन से हड़ताल पर हैं। वे तीन सूत्री मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई कार्य करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर केवल आश्वासन मिला है। मजबूर होकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया।

Siwan News मैरवा में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाईकर्मी

Siwan News मैरवा। नगर पंचायत में सफाईकर्मी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। सफाईकर्मी अपनी तीन सूत्री मांग को शीघ्र पूरा करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के सफाई कर्मी प्रतिदिन सड़क गली और नालियों की सफाई कर शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई व्यवस्था में शामिल रहें। हमारी मांगों पर अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। यूनियन के सचिव अजय कुमार ने कहा कि सफाई कर्मी लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार और संबंधित विभाग ने उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हो रही है।

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मजबूर होकर कर्मियों को अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है।

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