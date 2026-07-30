Siwan News सड़क किनारे खुले तारों से हादसे का डर।
Siwan News सीवान के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट के तार खुले में लटक रहे हैं, जिससे बारिश और तेज हवा के दौरान दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने विभाग से तारों को व्यवस्थित करने की मांग की है, और अधिकारियों ने इसे जल्द सुधारने का आश्वासन दिया है।
Siwan News सीवान। शहर के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट के तार खुले में लटक रहे हैं। बारिश और तेज हवा के दौरान इन तारों से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से तारों को व्यवस्थित करने की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।
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