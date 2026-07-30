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Siwan News सड़क किनारे खुले तारों से हादसे का डर।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट के तार खुले में लटक रहे हैं, जिससे बारिश और तेज हवा के दौरान दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने विभाग से तारों को व्यवस्थित करने की मांग की है, और अधिकारियों ने इसे जल्द सुधारने का आश्वासन दिया है।

Siwan News सड़क किनारे खुले तारों से हादसे का डर।

Siwan News सीवान। शहर के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट के तार खुले में लटक रहे हैं। बारिश और तेज हवा के दौरान इन तारों से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से तारों को व्यवस्थित करने की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।

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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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