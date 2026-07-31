Siwan News इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाकर 28 की गई, गंभीर मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा
Siwan News सीवान, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने बेडों की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी है। अब गंभीर मरीजों को भर्ती कराने में अधिक सुविधा होगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इससे इमरजेंसी सेवाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बेडों की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब गंभीर मरीजों को भर्ती कराने में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि अतिरिक्त बेड उपलब्ध होने से इमरजेंसी सेवाओं को और प्रभावी बनाया सकेगा।
आपातकालीन वार्ड में बेड्स की जानकारी
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इमरजेंसी वार्ड में पहले की अपेक्षा 10 नए बेड जोड़े गए हैं। इसके साथ ही अब वार्ड में कुल 28 बेड उपलब्ध हैं। इनमें 18 बेड ऑक्सीजन सुविधा से युक्त हैं, जबकि 10 सामान्य बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रायज क्षेत्र में भी तीन बेड उपलब्ध हैं, जहां मरीजों की प्रारंभिक जांच व स्थिति का आकलन कर आवश्यकता के अनुसार आगे इलाज की व्यवस्था की जाती है।
आपातकालीन मरीजों की संख्या
आपातकालीन मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं इमरजेंसी वार्ड जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सदर अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में इलाज के लिए आपातकालीन मरीज पहुंचते हैं। इनमें सड़क दुर्घटना, हृदय रोग, सांस संबंधी परेशानी, गंभीर संक्रमण व अन्य आपातकालीन मरीज शामिल हैं। ऐसे में सीमित बेडों के कारण कई बार मरीजों को भर्ती कराने में दिक्कत होती थी। बेडों की संख्या बढ़ने से इस समस्या में काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
अस्पताल अधीक्षक की प्रतिक्रिया
क्या कहते हैं अस्पताल अधीक्षक सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बढ़ते मरीजों के दबाव को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड में 10 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। अब यहां कुल 28 बेड उपलब्ध हैं, इनमें 18 ऑक्सीजनयुक्त व 10 जनरल बेड शामिल हैं। बताया कि ट्रायज में भी तीन बेड की व्यवस्था है, ताकि गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अस्पताल प्रशासन का प्रयास है कि इमरजेंसी में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।
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